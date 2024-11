Quotidiano.net - Magnaghi insieme all'americana Radia per costruire il WindRunner

Leggi su Quotidiano.net

L'azienda italianaAerospace (MA Group) collaborerà con la societàperl'aereo più grande al mondo: il, che in futuro verrà utilizzato per trasportare le nuove maxipale eoliche - una pala può essere lunga anche 100 metri - nei parchi eolici in giro per il mondo. Lo annuncia la stessa, basata a Boulder, in Colorado, spiegando chesi aggiunge ad "una lunga lista di fornitori", tra i quali Leonardo, e realizzerà il sistema di atterraggio del nuovo gigante dei cieli, mentre Leonardo realizzerà la fusoliera. Da oltre 85 anniè un fornitore leader di sistemi di carrelli di atterraggio a livello mondiale. "Questa partnership si basa sulla crescita tecnologica dinegli ultimi 20 anni e sul nostro significativo patrimonio storico risalente al 1936", ha detto Giorgio Iannotti, amministratore delegato della divisione Sistemi di atterraggio e attuazione diAerospace.