Vanityfair.it - L'ultimo Vamos! di Rafa Nadal: «Vorrei essere ricordato come una brava persona di Maiorca»

La sconfitta dinel suomatch in Coppa Davis non ha offuscato un addio che è iniziato con i ringraziamenti al pubblico, alla Spagna, al suo team e alla sua famiglia: «Mi avete portato sulle vostre ali in questi 20 anni di carriera». Dal sostegno di Mery Perelló e Maribelalle lacrime nel suo discorso di addio dopo l'ultima partita da professionista