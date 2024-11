Oasport.it - Lorenzo Musetti pronto per la Coppa Davis: “Mi sento in forma, non vorrei essere nei panni di Volandri…”

Desideroso di dare un contributo importante.è Malaga con la squadra italiana per disputare la Final Eight di. Il toscano è tra i grandi attesi di questa competizione, considerando un gruppo tricolore che può contare sull’apporto del n.1 del mondo, Jannik Sinner. Una stagione positiva quella di, che specialmente dal post Roland Garros ha assunto dei connotati estremamente lusinghieri.L’aver concluso in top-20 e la prima semifinale Slam raggiunta a Wimbledon sono tra gli aspetti da tenere a mente del 2024 del carrarino., dunque, si giocherà le chance di esordire domani contro l’Argentina (ore 17.00), essendo in ballottaggio con Matteo Berrettini. Un roster azzurro in cui capitan Filippo Volandri avrà abbondanza e non sarà facile fare la scelta giusta.