Iltempo.it - L'ok di Biden all'invio di mine antiuomo per fermare l'avanzata russa

Joeha autorizzato la fornitura diall'Ucraina. Lo riferisce il Washington Post, che cita due ufficiali Usa, sottolineando come si tratti di una mossa che rafforzerà le difese di Kiev contro l'delle truppe russe. Una decisione non esente da critiche in relazione ai rischi per i civili e che arriva dopo le notizie sul via libera all'impiego di missili a lungo raggio per colpire all'interno del territorio russo. Secondo le fonti del Post, nell'Amministrazionec'è forte preoccupazione per i recenti attacchi russi contro le linee del fronte ucraine e il Pentagono ritiene che la fornitura di- da utilizzare solo in territorio ucraino e in particolare nell'est - sia tra le mosse più utili che gli Usa possano fare per contribuire a rallentare gli attacchi russi di fronte a progressi significativi nel Donetsk delle forze russe, che negli ultimi mesi hanno conquistato territori a ritmi mai visti dal 2022 mentre le truppe ucraine hanno faticato a costruire solide linee di difesa.