Lo spread tra Btp e Bund chiude in aumento a 123 punti

Chiusura in lieve rialzo per lotra btp etedesco. Il differenziale tra i due titoli di Stato archivia la seduta a 123, rispetto ai 121della vigilia. Il rendimento del decennale italiano sale di 3base al 3,54 per cento.