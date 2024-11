LIVE – Virtus Bologna-Fenerbahce Eurolega 2024 2025 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ilindi, sfida valida come 11^ giornata dell’di. Impegno di altissimollo per le Vu Nere, reduci dalle sconfitte della scorsa settimana contro Real Madrid e Panathinaikos dopo il precedente ritorno alla vittoria battendo il Maccabi. Ora, di fronte c’è una delle formazioni maggiormente candidate al titolo, e che fino a questo momento lo ha dimostrato ottenendo otto vittorie, di cui cinque consecutive. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 20 novembre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.COME VEDERE LA PARTITA IN TVRISULTATI E CLASSIFICHEREGOLAMENTOCOME VEDERE L’INPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F520.25 – Buonasera amici di Sportface, a breve inizierà la sfida tra