Oasport.it - LIVE Paolini-Sramkova, BJK Cup 2024 in DIRETTA: l’azzurra sfida l’emergente avversaria nel secondo singolare

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMODELLA FINALE DI BJK CUP DALLE 17.00LADEL DOPPIO ERRANI/IN BJK CUPIl programma della finalissima Italia-SlovacchiaBuongiorno e bentrovati allatestuale dell’incontro traJasminee la slovacca Rebecca, valido comedel tie tra Italia e Slovacchia, finalissima delle Billie Jean King Cup Finalsdi tennis.Nel proprio cammino l’Italia ha battuto prima il Giappone e poi la Polonia, sempre per 2-1, mentre la Slovacchia ha sconfitto, nell’ordine, Stati Uniti, Australia e Gran Bretagna: nei sei precedentiè in vantaggio per 4-2, maha vinto gli ultimi due scontri diretti, giocati però nel 2019 e nel 2023.OA Sport vi offre latestuale dell’incontro traJasminee la slovacca Rebecca, valido comedel tie tra Italia e Slovacchia, finalissima delle Billie Jean King Cup Finalsdi tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti.