LIVE Italia-Scozia, Europei curling femminile in DIRETTA: le azzurre proseguono la scalata alla vetta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladi, ottavo match valido per i Campionati2024 di, competizione in scena in questi giorni a Lohja, in Finlandia. Sarà un appuntamento tranquillo per le ragazze guidate da Stefania Constantini che, grazie al travolgente successo contro l’Estonia, si sono già assicurate l’ingresso in semifinale.La certezza di partecipareseconda fase non deve però fare dormire sogni tranquilli: in uno sport sui generis come iltenere il ritmo sempre serrato è una delle caratteristiche più importanti che una squadra deve avere. Ricordiamo tra l’altro che lepossono ancora chiudere il Round Robin in testaclassifica, anche se dovranno sperare nel passo falso della Svizzera, al momento unica con un percorso netto.