LIVE – Italia-Scozia 5-6 | girone Europei curling femminile 2024 in DIRETTA

Latestualedi, partita valevole per l’ottava sessione deldeglidi, di scena a Lohja, in Finlandia. Le azzurre di coach Soren Gran, già certe dell’accesso alle semifinali, tornano sul ghiaccio per crescere ancora e continuare a sognare in grande. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei ed Elena Antonia Mathis devono vedersela con la compagine scozzese, che va invece a caccia del quinto successo per avvicinarsi al passaggio del turno. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.00ne di mercoledì 20 novembre alla Kisakallio Sports Institute di Lohja. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tradeldeglidiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.