LIVE – Innsbruck-Milano 0-1 18-25 | gironi Champions League maschile 2025 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per il secondo turno della Pool C della Cev2024/di. Dopo la splendida vittoria interna in rimonta al tie-break contro il Roeselare, la squadra di Roberto Piazza affronta la prima trasferta di questa. Dall’altra parte della rete ci sono gli austriaci di coach Lorenzo Tubertini, che vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per riscattare la sconfitta incassata a Zawierce. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di mercoledì 20 novembre all’Universitatssporthalle di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Hypo Tiroled Allianzdella massima competizione continentale per club di pallavoloaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.