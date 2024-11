Oasport.it - LIVE Hypo Tirol Innsbruck-Milano 0-2, Champions League volley in DIRETTA: i lombardi vanno avanti di due set

1-2 Block out piazzato da Louati.1-1 Errore al servizio per Zonta.0-1 Si riparte con l'ottimo attacco di Reggers.TERZO SET23-25 SECONDO SET! Lunghissimo il servizio di Paulson. Termina qui un tiratissimo secondo parziale.23-24 Si fa pedonare immediatamente l'austriaco. Timeout anche per Piazza.22-24 OUT! Lungo l'attacco di Hobus. Due set point per i. Timeout Innsrbruck.22-23risponde con il primo tempo di Schnitzer.22-22 Primo tempo vincente di Frances.21-22 Potentissimo diagonale del subentrato Barotto.21-21 Punto interminabile chiuso dall'attacco di Hobus.20-21 Hobus stringe troppo l'angolo del diagonale. Timeout.20-20 MUROOO ZONTA! Cancellato un altro contrattacco austriaco.