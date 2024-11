LIVE – Fenerbahce-Monza 0-1 23-25 17-20 | gironi Champions League maschile 2025 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per il secondo turno della Pool B della Cev2024/di. Dopo la vittoria interna al tie-break contro l’Olympiacos Piraeus, i brianzoli di Massimo Eccheli affrontano la prima trasferta stagionale in Europa. L’avversaria è la compagine turca allenata da Kerem Eryilmaz, che nel primo match si è imposta con un secco 3-0 sul campo dei Grizzlys Giesen. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 italiane di mercoledì 20 novembre al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita traMedicana Istanbul e Mint Verodella massima competizione continentale per club di pallavoloaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.