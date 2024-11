Oasport.it - LIVE Fenerbahce Istanbul-Monza 0-1, Champions League volley in DIRETTA: Rohrs guida i brianzoli al successo nel primo set, 23-25

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI INNSBRUCK-MILANO DIDALLE 18.009-11 Errore al servizio9-10 Karyagin vincente da zona 48-10 Pallonetto vincente di Zaytsev da zona 48-9 Diagonale di Gurbuz da seconda linea7-9 Parallela di Zaytsev dopo la grande difesa del7-8 Muro Baltaci6-8 Out Lawani da seconda linea5-8 Errore al servizio5-7 Parallela di Gulmezoglu da zona 44-7 Mano outda zona 44-6 La ricezione vincente di Gaggini con la finta di Fernando4-5 Muro Baltaci3-5 Mano out Gurbuz da zona 22-5 Diagonale di Lawani da zona 22-4 Errore al servizio2-3 Pipe di Gulmezoglu1-3 Vincente Lawani da zona 41-2 Gurbuz da seconda linea sulle mani del muro0-2 Mano out diin pipe di seconda intenzione0-1 Diagonale di Zaytsev da zona 423-25 Berettaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! La slash del centrale ma decisiva la battuta diancora una volta!23-24 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rooooooooooooooooooooohrs23-23 Parallela di Lawani da seconda linea23-22 Ace di Gurbuz22-22 Sulle mani del muro Gulmezoglu da zona 421-22 Errore al servizio21-21 Errore al servizio20-21senza muro in diagonale da zona 420-20 Karyagin vincente da zona 219-20 Difesa di tacco di Gaggini e mano out dida zona 419-19 Murooooooooooooooooooooooo Lawaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii a uno19-18 Diagonale stretta nei 3 metri di Zaytsev da zona 219-17 In rete l’attacco di Averill da centro18-17 Diagonale vincente di Karyagin17-17tempo anticipatissimo di Averill17-16 Sulle mani del muro Karyagin da zona 416-16 Diagonale di Gurbuz da seconda linea15-16 errore al servizio15-15 Parallela vincente di Gurbuz da seconda linea14-15 Diagonale di Lawani da seconda linea14-14tempo Baltaci13-14 La slash di Beretta13-13 Diagonale dida zona 47-9 Diagonale vincente di Zaytsev da zona 46-9 Errore al servizio6-8tempo Beretta5-8 Muri di Baltaci5-7tempo Baltaci5-6 Palla spinta dida zona 46-4 Vincente Gurbuz da zona 25-4 Outda zona 44.