LIVE – Bronzetti-Hruncakova 6-2 2-2 finale Billie Jean King Cup 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Ile latestuale di, primo match di singolare di Italia-Slovacchia nelladellaCupsul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga (Spagna). La romagnola è reduce dallo splendido successo ai danni della polacca Magda Linette, dimostrando di non risentire della pressione anche in un contesto così prestigioso. Nella sfida più importante della propria carriera trova di fronte a lei la potente ventiseienne di Kosice, oggi classificata al di fuori della top 200 ma capace di issarsi fino al best randi numero 43 nel marzo del 2019.Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà leggermente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers.