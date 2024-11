Genovatoday.it - Lite al bar, un arresto e tre denunce

Martedì 19 novembre 2024 la polizia ha arrestato un 41enne, di fuori regione, per violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, denunciandolo inoltre per maltrattamenti contro familiari. Denunciati a piede libero anche un 51enne e un 29enne del posto, sempre per violenza o minaccia e.