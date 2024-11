Agi.it - L'Italtennis femminile batte la Slovacchia e conquista la Billie Jean King Cup

AGI - Il tennis azzurro è ancora sul tetto del mondo. In attesa del debutto di Sinner e compagni, che domani inizieranno la difesa della Coppa Davista un anno fa, al Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena di Malaga è l'ala far suonare, ancora una volta, l'Inno di Mameli. Sventola il tricolore grazie alle ragazze di Tathiana Garbin che hannoto laCup per la quinta volta nella storia del tennis italiano, e 11 anni dopo il trionfo del 2013. Le azzurre hanno chiuso la praticandola 2-0 (4-0 nei set) grazie a una determinata Lucia Bronzetti ha sconfitto Viktoria Hruncakova con il punteggio di 6-2 6-4, e a un'immensa Jasmine Paolini che ha avuto la meglio contro Rebecca Sramkova, numero 43 del ranAtp, in due set con il punteggio di 6-2 6-1.