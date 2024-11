Lanotiziagiornale.it - Liste d’attesa, la bocciatura della Corte dei Conti: “Dati parziali e non omogenei”

latitano e sui metodi utilizzati per ridurre leemergono forti criticità. Il giudiziodei, nell’analisi sulla riduzione delleper le prestazioni non erogate durante l’emergenza Covid, è tutt’altro che positivo. Tanto che si parla di “criticità nella metodologia adottata, basata suautocertificati da parte di Regioni e Province autonome che appaiono non”.Nell’analisi si evidenzia “il mancato utilizzo di flussi informativi nazionali e di sistemi informativi strutturati, allo stato non disponibili”. E così tra il 2020 e il 2024 sono stati stanziati due miliardi per ridurre le, ma l’efficacia di questi stanziamenti è oggi ancora dubbia. Nel documento, di 180 pagine, viene evidenziata soprattutto la difficoltà riscontrata dal ministeroSalute “nello svolgimento delle attività di coordinamento e monitoraggio, sia sul versanteverifica dell’avvenuta programmazione, sia per quanto attiene alla capacità delle autonomie territoriali nel comunicare tempestivamente il grado di raggiungimento degli obiettivi da esse programmati”.