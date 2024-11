Oasport.it - Lione-Roma oggi calcio femminile: orario Champions League, dove vederla in tv, canale, streaming

, mercoledì 20 novembre, lasarà impegnata nella quarta giornata di incontri del Gruppo A delladi2024-2025. Le giallorosse affronteranno il, sul rettangolo verde dell’OL Stadium. Sarà un match molto complicato per le ragazze allenate da Alessandro Spugna.Dopo aver vinto le prime due partite della fase a gironi contro il Wolfsburg e il Galatasaray, le campionesse d’Italia hanno dovuto assaporare l’amaro gusto della sconfitta contro il club francese nel terzo confronto del raggruppamento, disputato al Tre Fontane di. Un ko netto, sullo score di 0-3, che ha messo in evidenza gli attuali limiti della compagine capitolina.Servirà quindi una reazione rispetto a quanto accaduto nell’ultima apparizione, nella consapevolezza che l’OL fino a questo momento non ha subìto alcuna rete in Europa, dimostrando una compattezza e una solidità eccezionali.