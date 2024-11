Modenatoday.it - Linda Manfredini non si ferma più: per la 18enne modenese un ottobre indimenticabile in A1

Leggi su Modenatoday.it

Una grande novità per la stagione 2024-25 della Serie A1 Tigotà: a partire dae per ogni mese di Regular Season, oltre all’MVP Of The Month, votato dai followers dei canali social della Lega Volley Femminile, verrà selezionato il Team Of The Month, il 6+1 più performante nell’arco dei.