Romatoday.it - L’impianto di via Como è una barzelletta. Il collaudatore si dimette, i tempi di apertura si allungano ancora

Leggi su Romatoday.it

Non c'è un abitante del quadrante Nomentano-piazza Bologna che non si metta a ridere se gli viene chiesto dell'impianto sportivo di via. Pronto dal febbraio 2022, doveva essere "solo" collaudato, ma lestiche si sono allungate ed è iniziata una battaglia tra Comune, municipio II e.