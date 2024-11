Strumentipolitici.it - L’eredità strategica di Biden

Una guerra su tre fronti?Il prossimo Presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump – uscito nuovamente vincitore dalle urne il 5 novembre scorso – troverà sulla scrivania dello Studio Ovale un’agenda internazionale assai complessa. Progressivo deterioramento della situazione globale, con due guerre in corso in altrettanti cruciali teatri di crisi (Europa e Medio Oriente), a cui se ne deve aggiungere una terza pericolosamente latente nella regione Asia-Pacifico, tra Repubblica Popolare Cinese (RPC) e Repubblica di Cina (Taiwan), sono solo alcuni degli argomenti all’ordine del giorno con i quali l’Amministrazione statunitense, che si insedierà a partire dal prossimo 20 gennaio, dovrà confrontarsi.Nell’approcciarsi a questi dossier il nuovo inquilino della Casa Bianca potrebbe avvantaggiarsi, tra gli altri, di una recente direttivaclassificata lasciatagli in eredità dal suo predecessore democratico, Joseph