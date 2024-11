Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 20 novembre

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di202024. Ariete Il bello viene nel pomeriggio quando la Luna passa in Leone e comincia la congiunzione con Marte, sarà una bella festa per la vostra famiglia e per l'amore, inizierete il mese del Sagittario con una dolce promessa della persona amata. Ci sarà forse anche un annuncio che non vi aspettate. Le ore del mattino sono segnate da qualche confusione creata dalla Luna ancora in Cancro, sforzatevi di usare l'autocontrollo e di non perdere l'obiettività. Non giudicate. Toro Con voi il mattino ha l'oro in bocca, Luna è ancora in Cancro e vi aiuta a sistemare le questioni scritte, le pratiche più urgenti che riguardano la casa e le spese che possono essere richieste in famiglia.