Laura Pausini si arrende all’influenza | Mi sono curata per cinque giorni ma ora mi devo fermare Rinviato il concerto a Livorno

Leggi su Open.online

«Dopodi influenza, che ho curato mentre continuavo il tour (perché odio cancellare le date), stamattina misvegliata davvero messa K.O. e ho iniziato le cure più pesanti come nella seconda foto». Non ha risparmiatoil picco di influenza stagionale arrivato in Italia. La cantante ha dovuto annunciare il rinvio della data a, prevista per giovedì 21 novembre al Modigliani Forum. «Purtroppo ilprevisto domani aal Modigliani Forum è posticipato al 23 dicembre», le parole diche si mostra allettata mentre fa la terapia, «mi spiace tanto, ho tenuto duro e ho fatto tutto quello che mi avevano consigliato di fare, ma questa influenza è bella tosta e miper qualche giorno». I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data a ridosso del Natale, oppure si potrà chiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 27 novembre.