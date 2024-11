Monzatoday.it - L'Albero magico, il trenino e tutte le altre giostre a Monza per Natale

Leggi su Monzatoday.it

Da sabato 23 novembre prende il via ildicon il villaggio a tema con casette e mercatini, la Casa di Babbo, la pista di pattinaggio e le attrazioni per i più piccoli.LeperTra le attrazioni per i più piccoli l’in largo IV.