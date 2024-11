Ilrestodelcarlino.it - La Virtus prova a rialzarsi contro Teramo. Domizioli: "Dobbiamo migliorare in difesa"

"Staseradovremo fare una gara migliore sul piano difensivo rispetto a quella di pochi giorni fa a Roseto". È quanto chiede Massimiliano, coach dellaCivitanova, alla squadra per tornare a muovere la classifica e per cancellare l’amarezza per la sconfitta di sabato scorso ai supplementariRoseto. "In Abruzzo – ricorda – non abbiamo giocato una grossa gara sul piano difensivo, non ci siamo aiutati in mezzo al campo, abbiamo anche avuto la palla della vittoria ma ciò non cambia la necessità diin, di concedere meno canestri semplici". Nel giro di 4 punti i sono 10 squadre delle 12 del girone, ilè fanalino di coda con 4 punti mentre i civitanovesi ne hanno 10. "È una classifica cortissima – aggiune(foto) –.aveva vinto a Roseto e poi nel turno precedente è stato sconfitto all’ultimo minuto da Valdiceppo, ciò per fare capire che dovremo essere bravi ine che la gara potrebbe decidersi nelle battute finali.