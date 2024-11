Ilnapolista.it - La Uefa “impone” al Barcellona di rinviare il ritorno al Camp Nou (ora Spotify). Se ne parla a febbraio

La” aldiilalNou (ora). Se ne. A scriverlo è il quotidiano catalano Mundo Deportivo.Ilè rinviato a metà. Il club ha informato i soci. Le partite di Liga contro Valencia (26 gennaio) e Alaves (2), così come quella di Champions contro l’Atalanta (29 gennaio), si giocheranno ancora allo Stadio Olimpico, al Montjuïc.Ilha inviato una e-mail ai possessori dell’abbonamento che avevano richiesto il pass per lo stadio per la seconda metà della stagione. Il Barça ha scritto che “a causa dei regolamentiche impediscono di cambiare stadio durante la fase iniziale della Champions e delle difficoltà logistiche e dei costi eccessivi legati al mantenimento di due strutture ad alta capacità operative, il club ha deciso di continuare a giocare allo Stadio Olimpico Lluís Companys fino al completamento della fase iniziale della Champions League”.