Ilgiorno.it - La sparatoria in centro. L’Appello “ridimensiona“ la faida in strada tra i clan

Una pena dimezzata e un’assoluzione in appello per il Far West tra due gruppi di calabresi pronti a uccidere, che la mattina dell’11 luglio 2023 non hanno esitato a sparare a raffica almeno 14 colpi, da veicoli in corsa, in mezzo a un traffico sostenuto, vicino a case, negozi e un oratorio pieno di bambini. Con il movente di un legame sentimentale interrotto tra una donna appartenente a una famiglia con un uomo dell’altro gruppo. I giudici di secondo grado hanno confermato la condanna a 9 anni di reclusione inflitta dal Tribunale di Monza nel processo abbreviato ai due fratelli di 28 e 48 anni, Cosimo e Giovanni Amato, residenti in Brianza, entrambi commercianti di materiali ferrosi. Scesa invece con patteggiamento da 9 anni a 7 anni e mezzo la pena per l’unico ferito nella, il 56enne Mario Romeo e per uno dei due figli trentenni, venditori di auto usate, difesi dagli avvocati Raffaele Della Valle e Attilio Villa.