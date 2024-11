Ilfoglio.it - La samba di Lollo, all'assalto della Finanziaria: nuovi compensi per commissari, vuole un deputato di FdI al Masaf

Leggi su Ilfoglio.it

brigida dimenticato,brigida rigenerato, reloaded. Salvini è un catorcio umbro, Meloni è in trasferta in Sud America, efa manovra (di Bilancio). FdI lo soccorre. Un emenda. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti