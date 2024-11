Reggiotoday.it - La Reggina si esalta in casa della Gelbison e passa il turno in Coppa Italia

Leggi su Reggiotoday.it

Laha battuto (3-1) in trasferta la, qualificandosi, così, agli ottavi didi serie D, in programma il 4 dicembre, sempre in gara unica. Inizio vivace tra due squadre che non lesinano energie in ogni contrasto. Primo vero sussulto al 18’, quando Rodrigues colpisce di.