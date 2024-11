Napolitoday.it - La madre del piccolo Ethan vola negli Stati Uniti: “Spero di tornare con lui prima possibile”

"Questi mesi sonomolto intensi. Finalmente vediamo una luce in fondo al tunnel, speriamo di risolvere in fretta e speriamo dia casa in Italia ilconin braccio". Queste le parole di Claudia Ciampa, intercettata all'aeroporto dalla trasmissione 'Storie.