Quotidiano.net - La Lombardia non è più la locomotiva, pil si allinea al paese

Leggi su Quotidiano.net

L'economia dellaha smesso di essere ladell'Italia. L'aggiornamento autunnale di Banca d'Italia indica un forte rallentamento. Il pil della regione è in crescita ma in maniera contenuta. La stima del prodotto interno lordo è di un +0,4% ed èto con l'andamento nazionale. Non ci sono segnali di recessione ma la debolezza del 2023 e della prima parte del 2024 è proseguita anche nel terzo trimestre dell'anno. A pesare è l'industria la cui produzione segna un -1,2% nel primo semestre del 2024 con la debolezza della domanda sia interna sia estera. In generale poi è proseguito il calo dell'export (-0,3%).