Ilfattoquotidiano.it - La fidanzata è in causa con l’ex marito, un giornalista finisce “spiato” a sua insaputa: l’effetto-Cartabia sui processi per divorzio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I dati patrimoniali (dichiarazioni dei redditi ed estratti conto bancari) di un terzo, estraneo al rapporto tra ex coniugi, che finiscono acquisiti agli atti di un procedimento diall’totale dell’interessato. È quanto è successo a Enrico Fedocci,televisivo Mediaset, che ha scoperto di essere stato sottoposto a un’approfondita indagine patrimoniale su ordine del Tribunale di Como, in quanto fidanzato di una donna in lite conper il mantenimento dei figli. Il giudice ha potuto disporre gli accertamenti sulla base di una norma introdotta nel 2022 dalla riformadel processo civile, in base alla quale, “con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d’ufficio ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria”.