La famiglia reale del Qatar in guerra per un diamante blu da 20 milioni di sterline

La preziosa pietra, di oltre 70 carati, è al centro di una faida familiare che sta infiammando il Regno Unito. Scoperta nel 1600, in passato sarebbe stata venerata in un tempio come l'occhio di una divinità, per poi finire nella cassaforte dell'ex Ministro catarino della cultura a Londra