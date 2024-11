Linkiesta.it - La debole leadership di Scholz rischia di diventare un peso per la Germania e per l’Europa

Leggi su Linkiesta.it

Ladi Olafcome Cancelliere non si è mai distinta per piglio decisionista e capacità di tenere le redini di alcuni processi politici. Gli anni di governo e la gestione della dialettica con gli alleati ci hanno abituati a non aspettarci mosse visionarie o azzardi strategici, eppure queste ultime settimane rappresentano una nuova fase ancora più claudicante del solito.L’impeto che aveva spintoa dichiarare la crisi di governo e a convocare un voto di fiducia a gennaio, esponendo i liberali di Christian Lindner alle proprie responsabilità di fronte al Paese, si è già esaurito: il potenziale di questa scelta non banale, che avrebbe potuto portare a sviluppi interessanti, si è subito arenato, trasformandosi nei consueti tentennamenti e arrendeismi. Sotto la pressione delle altre forze politiche, il voto di fiducia è stato anticipato a dicembre, e si voterà con ogni probabilità già il 23 febbraio.