Fanpage.it - La classifica delle 15 migliori aziende dove lavorare in Italia secondo il parere degli operai

Leggi su Fanpage.it

Il ranking Best Workplaces for Blue Collar 2024, stilato da Great Place to Work. Ascoltato e analizzato ildi oltre 10mila, impiegati in 50 realtà produttive dell’industria manifatturierana. Ecco la top 15.