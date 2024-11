Calcionews24.com - Italia Ucraina Under 21, i Top e i Flop: Palestra sembra Ruggeri e Cambiaso, troppi gli insufficienti tra gli azzurrini

Leggi su Calcionews24.com

21 finisce in parità col risultato di 2-2, un punteggio amaro per gliNell’ultima prova del 2024 l’21 non va oltre il 2-2 con l’dei pari grado. Due volte in vantaggio, con Fabbian prima e Pio Esposito dopo, gli azzurri non sono riusciti a mantenere il risultato. Chi .