Italia-Norvegia oggi in tv | canale orario e diretta streaming Europei curling maschile 2024

Sta per terminare l’attesa per, partita valevole per la settima sessione del girone deglidi, di scena a Lohja, in Finlandia. Gli azzurri, che fin qui hanno collezionato cinque successi ed una sconfitta, tornano sul ghiaccio per vincere ancora e fare un ulteriore passo verso le semifinali. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella ed Alberto Zisa affrontano la compagine norvegese, reduce da tre successi e tre sconfitte. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 8.00ne di mercoledì 20 novembre alla Kisakallio Sports Institute di Lohja. Ecco, di seguito, tutte le informazioni per seguire inla partita degli azzurri nella rassegna continentale.SEGUI IL LIVE DELLA PARTITALA FORMULA E IL REGOLAMENTOTUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHEPROGRAMMAMASCHILI: DATE, ORARI E TVE TV – La partitadeglidiè visibile inin esclusiva sulla piattaforma TheChannel, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento.