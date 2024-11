Liberoquotidiano.it - "Io mi sono stufato, italiani in ostaggio". Capezzone spiana la sinistra da Del Debbio | Video

"Rivolta sociale", scioperi convocati in tutta Italia, serrate selvagge, servizi erogati a singhiozzo. E mettiamoci pure violenze reiterate in piazza e alle università. Ultimo caso oggi pomeriggio a La Sapienza di Roma, con i collettivi diche hanno letteralmente cacciato dalla Facoltà di Giurisprudenza gli studenti di Azione universitaria, vicini a Fratelli d'Italia. Un clima d'odio di cui si discute a 4 di Sera, il talk dell'access prime time di Rete 4 condotto da Paolo Del, e stigmatizzato ancora una volta da Daniele. Presenti al dibattito Paolo Cento, storico esponente dei Verdi, Raffaella Paita di Italia Viva e Galeazzo Bignami di FdI. Il convitato di pietra è ovviamente Maurizio Landini, il segretario della Cgil che ha convocato lo sciopero generale per il 29 novembre contro la legge di bilancio (quando quest'ultima deve ancora entrare nel vivo del dibattito parlamentare che potrebbe cambiarla sensibilmente) e che nei giorni scorsi ha detto di sperare in una "rivolta sociale", appunto.