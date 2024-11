Quotidiano.net - Intesa prima in Eurozona per creazione valore per azionisti

Leggi su Quotidiano.net

Con la distribuzione, nella giornata di oggi, dei 3 miliardi di dividendi a valere sul bilancio 2024,Sanpaolo, segnando un +205%, è labanca dell'per total shareholder return, ovvero crescita deldell'azione e distribuzione di dividendi a partire dall'1 gennaio 2014. Negli ultimi 10 anni la banca guidata da Carlo Messina ha infatti registrato una crescita in Borsa del 107%, con un aumento della capitalizzazione di 37 miliardi di euro da gennaio 2014; riconosciuto ai propridividendi per 31 miliardi di euro con un dividend yield cumulato del 98%, tenendo conto dell'interim dividendi pagato oggi. Nel confronto con le altre principali banche dell'Santander, che ha effettuato aumenti di capitale per 15 miliardi di euro, ha distribuito ai propri23 miliardi di euro, mentre Bnp Paribas ne ha distribuiti 35 miliardi di euro, con un dividend yield cumulato del 51%.