International School Bergamo: il futuro dei bambini si costruisce dall'età prescolare

L’of, scuola privata internazionale che accoglie allievi dai 2 ai 18 anni di età, offre per la fasciail percorso Early Years, pensato per lo sviluppo delle competenze personali, emotive e sociali e per l’acquisizione di competenze linguistiche, motorie, musicali e logico-matematiche