Int, successo di partecipazione per convegno nazionale

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – E’ stato undiil XXIIIdell’Istitutotributaristi (Int), per la prima volta conunicamente on line, trasmesso in streaming dalla Sala Cristallo dell’Hoteldi Montecitorio. Oltre 600 tributaristi collegati su piattaforma digitale dedicata e oltre 150 utenti sul canale YouTube e sulla pagina facebook dell’INT, .