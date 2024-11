Ilmessaggero.it - Incidente tra auto della Polizia a Roma, il papà di Giada: «Mia figlia era al volante. Siamo disperati per Amar»

Leggi su Ilmessaggero.it

«Buio. Vedo solo buio quando ripenso allo schianto. Tutto è accaduto in pochi secondi». Non ricorda, non parla di quei drammatici attimi in cui l?che stava guidando si.