Firenzetoday.it - Incidente a Campi: nonna e nipote travolte da un’auto

Gravenel pomeriggio, poco dopo le 16, in Via de Confini. Un’auto ha investito unae una bambina. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato d’urgenza, in codice rosso, la 65enne all’ospedale di Careggi. La bambina, dieci anni, è stata portata in codice giallo all’ospedale.