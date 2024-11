Firenzetoday.it - Incendio in camera da letto: scatta l'allarme

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayNel tardo pomeriggio, intorno alle ore 17:45, i vigili del fuoco sono intervenuti per unche si è originato in unadadi un appartamento all'interno di un terratetto in via della Fonderia.I vigili del fuoco.