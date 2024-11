Genovatoday.it - Incendio in appartamento: intervento dei vigili del fuoco

Leggi su Genovatoday.it

deidelin via Bari per unin unal quinto piano del civico 14. È successo intorno alle ore 8 di mercoledì 20 novembre 2024.Secondo quanto appreso il rogo sarebbe partito da un cortocircuito della lavastoviglie, fortunatamente però in casa.