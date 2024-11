Ilrestodelcarlino.it - Incendio alla centrale Hera di Imola: danni e paura

, 21 ottobre 2024 – Unè divampato questa sera nella zona del tetto dell'impianto di cogenerazione gestito da, destando preoccupazione tra cittadini. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 21, ma l'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo, consentendo di contenere rapidamente la situazione. Sul posto, oltre ai pompieri, è intervenuto anche il personale tecnico del Comune di, per supportare le operazioni di messa in sicurezza e valutare i. L'ha interessato esclusivamente la coperturadell'impianto, senza coinvolgere materiali infiammabili o pericolosi. Non si sono registrate fuoriuscite di elementi o sostanze nocive nell'ambiente, e nessuna persona è rimasta coinvolta nell'evento, riducendo al minimo le conseguenze. Le autorità invitano la cittadinanza a non avvicinarsistruttura per ragioni di sicurezza e per non ostacolare le operazioni di intervento e verifica in corso.