In Ucraina arrivano anche le mine anti uomo Usa | Via libera di Biden

Leggi su .com

(Adnkronos) – Non solo l'uso di missili a lungo raggio Usa per colpire il territorio russo dopo le minacce nucleari di Vladimir Putin. Joeavrebbe infatti autorizzatola fornitura diall'. A rivelarlo è il Washington Post che cita due ufficiali Usa, sottolineando come si tratti di una mossa che rafforzerà .L'articolo InleUsa: “Viadi” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.