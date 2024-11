Ravennatoday.it - In mostra i «Fiori d'artificio» di Silvano D'Ambrosio

Leggi su Ravennatoday.it

Sabato 23 novembre alle 18 nel palazzo ex Fondazione Cassa di risparmio e Banca del monte di Lugo, in piazza Baracca 24, inaugura «d'», la personale diD'. Il palazzo razionalista ex Cassa di risparmio che in piazza Baracca si affaccia sul monumento di Domenico.