Sport.quotidiano.net - In B Interregionale la squadra di Baroni, che arriva da due kappao, gioca a Bergamo. La Re-Basket 2000 cerca riscatto

Turno infrasettimanale in Serie B, con la Re-(8) che alle 21 fa visita alla Blu Orobica(8) con cui divide il sesto posto della graduatoria. Nella penultima giornata d’andata, ladivuole mettere alle spalle le due sconfitte rimediate con due "big" come Pizzighettone e Sangiorgese, in due match molto diversi tra loro: nel primo caso la sconfitta è maturata dopo aver sprecato la concreta chance di vincere, nel secondo, invece, i milanesi hanno dominato la scena, approfittando di una Re-stranamente sterile nella metà campo offensiva.che produce parecchio in attacco ma concede qualcosa in difesa, ha un roster giovane con 3 atleti esperti a fare da "chiocce": sotto i tabelloni c’è il 33enne Markovic, miglior marcatore dei suoi con 19 punti di media, mentre sul perimetro ne segna 16,7 la guardia Turel; il terzo atleta in doppia cifra è il play Simoncelli (10,3).