Fanpage.it - In arrivo un’ondata di freddo artico con vento, neve e temporali: dove e quando è attesa, le previsioni meteo

Leggi su Fanpage.it

Da oggi mercoledì 20 novembre arriva sull'Italia il primo affondo di aria fredda sulla Penisola con rovesci sparsi,a quote medie e mareggiate sulle coste adriatiche. Temperature in calo al Nord e al Centro con allerta venti forti in Toscana. Il climatologo Giulio Betti spiega a Fanpage.itarriva il